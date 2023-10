Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 31,30 EUR.

Das Papier von Pfizer befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 31,30 EUR ab. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 31,10 EUR. Bei 31,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 7.561 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,50 EUR an. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 64,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,15 EUR ab. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 3,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,25 USD je Pfizer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 01.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,04 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.734,00 USD – das entspricht einem Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.742,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 31.10.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Pfizer.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 3,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

