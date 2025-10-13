DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.108 +2,2%
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagabend höher

13.10.25 20:23 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagabend höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 24,84 USD.

Pfizer Inc.
21,44 EUR 0,19 EUR 0,87%
Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,2 Prozent auf 24,84 USD. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 24,95 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.163.661 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,82 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,33 USD.

Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 14,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 13,28 Mrd. USD umsetzen können.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Pfizer Inc.

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen