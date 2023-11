Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gibt am Montagvormittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 29,52 USD.

Die Pfizer-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 29,52 USD. Bei 29,03 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 29,74 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via AMEX 63.712 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 86,04 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,03 USD am 10.11.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 1,64 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 41,14 USD.

Pfizer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.232,00 USD – das entspricht einem Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Aktie aus.

