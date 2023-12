Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Pfizer. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 26,60 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Pfizer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 26,60 EUR. Bei 26,70 EUR erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.742 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,45 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 1,88 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,86 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD gegenüber 1,78 USD im Vorjahresquartal verkündet. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.232,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 1,73 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Pfizer-Aktie leichter, Seagen-Aktie legt zu: Pfizer macht Milliarden-Zukauf von Seagen perfekt

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 5 Jahren verloren

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?