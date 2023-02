Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,3 Prozent auf 40,92 EUR. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 41,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 29.123 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2022 bei 53,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 23,37 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 5,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,83 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Am 31.01.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,14 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.290,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 23.838,00 USD eingefahren.

Am 02.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com