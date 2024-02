Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 25,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:46 Uhr bei der Pfizer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,30 EUR. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,35 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,20 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 28.622 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 41,16 EUR erreichte der Titel am 14.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 62,69 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 23,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 6,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,86 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 30.01.2024 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ebenfalls ein EPS von 1,14 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 14.249,00 USD, gegenüber 24.290,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,34 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 1,55 USD im Jahr 2023 aus.

