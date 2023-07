Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Freitagmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 32,30 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 32,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 32,55 EUR. Mit einem Wert von 32,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.073 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2022 markierte das Papier bei 52,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 0,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,63 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,76 Prozent auf 18.282,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25.661,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 30.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,33 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

