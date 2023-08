Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 32,95 EUR zu.

Die Pfizer-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 32,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 33,05 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 32,95 EUR. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 14.541 Aktien.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 31,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,25 USD.

Am 01.08.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 2,04 USD je Aktie vermeldet. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.734,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.742,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,31 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer verloren

BioNTech-Aktie an der NASDAQ schwächer: BioNTech rutscht in die roten Zahlen

NYSE-Titel Pfizer-Aktie schließt im Minus: Pfizer senkt den Jahresausblick