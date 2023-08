Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 35,97 USD nach.

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 35,97 USD. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 35,82 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 612.201 Pfizer-Aktien.

Bei 54,93 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 34,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,66 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 3,63 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,25 USD.

Pfizer ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,04 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.734,00 USD – das entspricht einem Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.742,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 31.10.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,31 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer verloren

BioNTech-Aktie an der NASDAQ schwächer: BioNTech rutscht in die roten Zahlen

NYSE-Titel Pfizer-Aktie schließt im Minus: Pfizer senkt den Jahresausblick