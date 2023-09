Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Pfizer

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 34,21 USD.

Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Bei 34,38 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,30 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 516.912 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,94 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,25 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 12.734,00 USD in den Büchern – ein Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 27.742,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Pfizer-Investment abgeworfen

NYSE-Titel Pfizer-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter: Angepasster Corona-Impfstoff ab 18. September erhältlich