Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 25,26 USD abwärts.

Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 25,26 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 25,24 USD. Mit einem Wert von 25,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 1.410.030 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,68 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,58 Prozent. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 17,20 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,33 USD angegeben.

Am 04.11.2025 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Pfizer am 03.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,13 USD je Pfizer-Aktie.

