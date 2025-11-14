DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.061 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,42 +2,1%Gold4.103 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Aktienkurs

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Einbußen

14.11.25 16:08 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 25,26 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,65 EUR -0,45 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 25,26 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 25,24 USD. Mit einem Wert von 25,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 1.410.030 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,68 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,58 Prozent. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 17,20 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,33 USD angegeben.

Am 04.11.2025 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Pfizer am 03.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,13 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert

BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung

Erholung bei Novo Nordisk: Das treibt den Aktienkurs nach oben

In eigener Sache

Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pfizer Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen