Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 25,26 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 25,26 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 25,24 USD. Mit einem Wert von 25,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 1.410.030 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 27,68 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,58 Prozent. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 17,20 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,33 USD angegeben.
Am 04.11.2025 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Pfizer am 03.02.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,13 USD je Pfizer-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie
Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert
BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung
Erholung bei Novo Nordisk: Das treibt den Aktienkurs nach oben
Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.2017
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|10.01.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen