Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer wird am Abend ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 25,09 USD.

Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 25,09 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 24,98 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,54 USD. Zuletzt wechselten via New York 5.729.741 Pfizer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,68 USD. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 9,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 16,62 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,33 USD.

Pfizer gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,92 Prozent auf 16,65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,13 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

