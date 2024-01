Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Montagvormittag fester

Kurs der Pfizer

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 28,66 USD.

Das Papier von Pfizer legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 1,0 Prozent auf 28,66 USD. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,92 USD. Bei 28,50 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten 65.427 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,07 USD erreichte der Titel am 14.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,73 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 25,77 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 10,08 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,14 USD.

Pfizer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 13.232,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 22.638,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,53 USD je Pfizer-Aktie.

