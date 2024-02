Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,5 Prozent auf 27,12 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,5 Prozent auf 27,12 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 27,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 21.869 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2023 auf bis zu 44,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 62,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.12.2023 (25,77 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 5,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,86 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 30.01.2024 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,34 Prozent auf 14.249,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.290,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 1,55 USD je Aktie aus.

