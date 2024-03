Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 27,99 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 27,99 USD ab. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 27,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.704.906 Pfizer-Aktien.

Am 06.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 42,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,82 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,62 USD. Dieser Wert wurde am 05.03.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 8,47 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,65 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,86 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 30.01.2024 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14.249,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24.290,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Pfizer am 30.04.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,22 USD je Pfizer-Aktie.

