Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 25,99 USD.

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 25,99 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfizer-Aktie bei 26,02 USD. Bei 25,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 909.335 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 15.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 41,71 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 60,47 Prozent zulegen. Am 05.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 1,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,57 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 30.01.2024. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Pfizer mit 1,14 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,34 Prozent auf 14.249,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 24.290,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 01.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

