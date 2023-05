Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Pfizer am Montagmittag zu

Aktien in diesem Artikel Pfizer 34,50 EUR

Die Pfizer-Aktie konnte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 34,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 35,05 EUR. Bei 34,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 65.920 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,40 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 54,34 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 11.05.2023 auf bis zu 34,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,86 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 02.05.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 18.282,00 USD in den Büchern – ein Minus von 28,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 25.661,00 USD erwirtschaftet hatte.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,33 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

NYSE-Titel Pfizer-Aktie im Minus: Pfizer von polnischem Minister um Verzicht auf Impfstoffverkauf gebeten

NYSE-Titel Pfizer-Aktie dennoch leichter: Pfizer übertrifft zum Jahresauftakt Erwartungen

GSK-Aktie gesucht: RSV-Impfstoff für Ältere von GlaxoSmithKline womöglich vor Zulassung in Europa

