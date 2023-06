Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Pfizer 36,25 EUR

Die Aktie legte um 16:27 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 39,53 USD zu. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 565.516 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 54,93 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2023 auf bis zu 36,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,86 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 02.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 1,62 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18.282,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25.661,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 3,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

