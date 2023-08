Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 32,90 EUR.

Die Pfizer-Aktie wies um 12:00 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 32,90 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 32,85 EUR. Mit einem Wert von 33,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 11.038 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 56,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.08.2023 bei 31,45 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 4,41 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,25 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 01.08.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 2,04 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Pfizer-Aktie.

