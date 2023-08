Pfizer im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

15.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 35,68 USD.

Werbung

Die Pfizer-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 35,68 USD. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 35,57 USD ein. Mit einem Wert von 35,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 499.134 Pfizer-Aktien umgesetzt. Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 35,04 Prozent niedriger. Am 05.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 34,66 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 2,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,25 USD. Am 01.08.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 54,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27.742,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12.734,00 USD. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 vorlegen. Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,30 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer verloren BioNTech-Aktie an der NASDAQ schwächer: BioNTech rutscht in die roten Zahlen NYSE-Titel Pfizer-Aktie schließt im Minus: Pfizer senkt den Jahresausblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com