Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag stabil

Die Aktie von Pfizer hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Pfizer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im AMEX-Handel nahezu unverändert bei 36,06 USD.

Die Pfizer-Aktie wies um 22:15 Uhr kaum Veränderungen aus. Im AMEX-Handel notierte das Papier bei 36,06 USD. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 36,47 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,86 USD nach. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 35,92 USD. Bisher wurden via AMEX 43.279 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,91 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 34,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 3,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 43,25 USD angegeben.

Am 01.08.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,10 Prozent auf 12.734,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,31 USD je Pfizer-Aktie.

