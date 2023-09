Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagmittag mit Kursplus

Kurs der Pfizer

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 32,15 EUR.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 32,15 EUR. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,15 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.174 Pfizer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,25 EUR am 11.09.2023. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 2,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 43,25 USD angegeben.

Pfizer ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 54,10 Prozent auf 12.734,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.742,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 3,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

