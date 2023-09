Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 34,16 USD.

Um 22:15 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 34,16 USD. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 34,35 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,31 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.676 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,91 USD an. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 37,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 33,56 USD fiel das Papier am 12.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 43,25 USD.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,67 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.734,00 USD – das entspricht einem Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.742,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

