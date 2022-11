Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Bei der Pfizer-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 47,46 EUR. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 47,46 EUR zu. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 47,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.400 Pfizer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.12.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,16 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 18,18 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 49,00 USD.

Am 01.11.2022 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 22.638,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.094,00 USD umgesetzt worden.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 6,46 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

