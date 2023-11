Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer steigt am Nachmittag

Pfizer im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 29,62 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 29,62 USD. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 29,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,23 USD. Bisher wurden via New York 896.578 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 46,08 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2023 bei 28,94 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,14 USD.

Am 31.10.2023 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 13.232,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 41,55 Prozent verringert.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren verloren

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet