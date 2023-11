Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfizer-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 29,25 USD.

Die Pfizer-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 29,25 USD. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 29,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,04 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.240 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,91 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 46,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,97 USD. Mit einem Kursverlust von 0,94 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,14 USD.

Pfizer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,78 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22.638,00 USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren verloren

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet