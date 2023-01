Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer fällt am Montagnachmittag

Das Papier von Pfizer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 44,00 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 43,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.673 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,16 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 9,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,17 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 01.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22.638,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.094,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Pfizer am 31.01.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 30.01.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 6,47 USD je Aktie aus.

