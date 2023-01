Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag mit roter Tendenz

Die Pfizer-Aktie musste um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 44,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 43,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,80 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 3.255 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 17,29 Prozent niedriger. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 12,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,17 USD.

Am 01.11.2022 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 22.638,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.094,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 30.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2022 6,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

