Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Pfizer. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Pfizer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Pfizer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 26,20 EUR. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 26,20 EUR. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,20 EUR nach. Mit einem Wert von 26,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.897 Pfizer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,28 EUR) erklomm das Papier am 16.01.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.12.2023 (23,85 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,97 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,14 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 31.10.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13.232,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.638,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 1,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

