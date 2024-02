Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gibt am Freitagnachmittag nach

Blick auf Pfizer-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 27,30 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 27,30 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,22 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 27,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.085.397 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,37 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 37,05 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 25,77 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 5,62 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,65 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 37,86 USD.

Am 30.01.2024 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ebenfalls ein EPS von 1,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 14.249,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.290,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 30.04.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,55 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren angefallen

NASDAQ-Titel Pfizer-Aktie dreht ins Minus: Pfizer-Zahlen trotz Gewinneinbruch besser als befürchtet