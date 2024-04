Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Pfizer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 25,87 USD.

Die Pfizer-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 25,87 USD nach. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 25,75 USD. Bei 25,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 757.650 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,33 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 25,62 USD. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 0,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Pfizer-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,57 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14.249,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24.290,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 06.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 2,22 USD im Jahr 2024 aus.

