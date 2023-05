Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verliert am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Pfizer 34,15 EUR

-0,15% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 37,16 USD. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 37,03 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,27 USD. Bisher wurden heute 24.192 Pfizer-Aktien gehandelt.

Bei 54,91 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 47,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,03 USD ab. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 0,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,86 USD für die Pfizer-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 02.05.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,62 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 18.282,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.661,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 28,76 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 3,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

NYSE-Titel Pfizer-Aktie im Minus: Pfizer von polnischem Minister um Verzicht auf Impfstoffverkauf gebeten

NYSE-Titel Pfizer-Aktie dennoch leichter: Pfizer übertrifft zum Jahresauftakt Erwartungen

GSK-Aktie gesucht: RSV-Impfstoff für Ältere von GlaxoSmithKline womöglich vor Zulassung in Europa

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com