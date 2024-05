Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Pfizer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 28,83 USD.

Mit einem Wert von 28,83 USD bewegte sich die Pfizer-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 28,93 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 28,72 USD. Bei 28,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 722.430 Stück.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,76 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,57 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 01.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber 0,98 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,88 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 18,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 2,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

