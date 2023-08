Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Pfizer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 32,40 EUR ab.

Das Papier von Pfizer befand sich um 11:58 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 32,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 32,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.235 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2023 bei 31,45 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,93 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,25 USD aus.

Pfizer ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12.734,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.742,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,30 USD je Pfizer-Aktie.

