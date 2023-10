Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Pfizer im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,0 Prozent auf 33,41 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 33,41 USD. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 33,60 USD. Bei 32,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 2.618.910 Aktien.

Bei 54,93 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 29.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,78 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 4,88 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 43,38 USD.

Pfizer ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 12.734,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 54,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 27.742,00 USD umgesetzt worden.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 29.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,12 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

