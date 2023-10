Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagvormittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 29,55 EUR.

Die Pfizer-Aktie wies um 09:20 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 29,55 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 29,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.423 Pfizer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,50 EUR erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 74,28 Prozent Luft nach oben. Am 16.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 1,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,38 USD.

Am 01.08.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,67 USD gegenüber 2,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD im Vergleich zu 27.742,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 29.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,29 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

