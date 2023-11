Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfizer zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 30,21 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Pfizer-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 30,21 USD. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 30,35 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 29,37 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.672 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 54,91 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 81,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,09 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 41,14 USD.

Pfizer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Pfizer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,55 Prozent zurück. Hier wurden 13.232,00 USD gegenüber 22.638,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,83 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Konträre Aktienempfehlungen: Diese Aktien könnten 2024 zu Top-Performern werden

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren verloren

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte