Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 04:22 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 42,98 EUR ab. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,30 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.460 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2022 bei 53,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,16 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,17 USD an.

Pfizer ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.638,00 USD – eine Minderung von 6,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.094,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 31.01.2023 gerechnet. Pfizer dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,48 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

