Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochmittag leichter

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 25,90 EUR.

Um 11:30 Uhr fiel die Pfizer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 25,90 EUR ab. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 25,85 EUR ein. Bei 25,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.227 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,11 Prozent hinzugewinnen. Am 15.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,85 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,14 USD für die Pfizer-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 31.10.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ein EPS von 1,78 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13.232,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 22.638,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,53 USD je Aktie belaufen.

