Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 28,40 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 28,40 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfizer-Aktie bei 28,51 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 28,13 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.873.036 Pfizer-Aktien.

Am 18.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,58 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.12.2023 Kursverluste bis auf 25,77 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 9,28 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,14 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,17 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13.232,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.638,00 USD umgesetzt worden waren.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 04.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,53 USD je Aktie belaufen.

