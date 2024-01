Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 28,31 USD.

Der Pfizer-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 28,31 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,26 USD nach. Bei 28,59 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.476 Pfizer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,73 USD. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 39,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 25,77 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 9,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,14 USD.

Pfizer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,78 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 13.232,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.638,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,53 USD fest.

