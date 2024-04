Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 25,57 USD nach.

Die Pfizer-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 25,57 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 25,42 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 25,65 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.516.738 Pfizer-Aktien.

Bei 41,33 USD erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 61,62 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 17.04.2024 auf bis zu 25,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,65 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,57 USD.

Am 30.01.2024 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Pfizer hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,14 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.249,00 USD – das entspricht einem Minus von 41,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.290,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Pfizer am 01.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Pfizer möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2024 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

