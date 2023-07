Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag stabil

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Pfizer. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Pfizer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 32,35 EUR.

Die Pfizer-Aktie kam im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 32,35 EUR. Bei 32,45 EUR erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 32,25 EUR markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 32,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.172 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.07.2022 bei 52,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Bei einem Wert von 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,63 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 02.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.282,00 USD – eine Minderung von 28,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25.661,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Pfizer am 01.08.2023 präsentieren. Pfizer dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,33 USD je Pfizer-Aktie.

