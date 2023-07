Fokus auf Aktienkurs

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag schwächer

17.07.23 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 36,03 USD.

Werbung

Die Pfizer-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 36,03 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,78 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,12 USD. Bisher wurden via New York 844.624 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft. Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Bei 35,36 USD erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,13 USD je Pfizer-Aktie an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 02.05.2023. Das EPS wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,76 Prozent auf 18.282,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25.661,00 USD gelegen. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Pfizer. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,33 USD je Pfizer-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie Pfizer-Aktie an der NYSE gefragt: HSBC nimmt Pfizer mit 'Buy' in die Bewertung auf NYSE-Wert Pfizer-Aktie trotzdem mit Gewinnen: Viagra weiterhin verschreibungspflichtig Kooperationsvertrag: Moderna will mRNA-Medikamente in China entwickeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com