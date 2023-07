Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Vormittag gestärkt

Pfizer im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,7 Prozent auf 36,29 USD zu.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 36,29 USD. Bei 36,47 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,23 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.199 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,91 USD) erklomm das Papier am 15.12.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 51,31 Prozent Luft nach oben. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,40 USD ab. Mit einem Kursverlust von 2,45 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 44,63 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 02.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18.282,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 25.661,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Pfizer am 01.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,33 USD je Aktie.

