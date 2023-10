Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 32,45 USD.

Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 32,45 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 32,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 941.069 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 54,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 69,28 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,78 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 2,06 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,38 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 01.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 54,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.742,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 29.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,60 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

