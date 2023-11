Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagmittag im Aufwind

Pfizer im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 27,65 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 0,9 Prozent auf 27,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 27,70 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 27,50 EUR. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 24.908 Aktien.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 86,26 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2023 bei 26,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 2,89 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 41,14 USD angegeben.

Am 31.10.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,78 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 13.232,00 USD, gegenüber 22.638,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,55 Prozent präsentiert.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,83 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Konträre Aktienempfehlungen: Diese Aktien könnten 2024 zu Top-Performern werden

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren verloren

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte