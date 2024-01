Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag mit Verlusten

Pfizer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 28,16 USD.

Die Pfizer-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 0,5 Prozent auf 28,16 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,97 USD aus. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 28,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 54.664 Pfizer-Aktien.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,73 USD. 65,93 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,77 USD. Dieser Wert wurde am 14.12.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,49 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 39,14 USD an.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,17 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.638,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13.232,00 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,53 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Pfizer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren bedeutet