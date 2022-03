Pfizer Aktie News: Pfizer präsentiert sich stärker

Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 48,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 49,04 EUR Bei 48,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.727 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 20.12.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,65 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 51,33 USD. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 5,22 USD im Jahr 2023 aus.

Pfizer Inc. zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich.

