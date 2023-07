Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Pfizer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 36,29 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 36,29 USD nach oben. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,33 USD aus. Bei 35,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 587.334 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 USD) erklomm das Papier am 15.12.2022. Mit einem Zuwachs von 51,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,36 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,13 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 02.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 18.282,00 USD in den Büchern – ein Minus von 28,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 25.661,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Pfizer am 01.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,33 USD je Pfizer-Aktie.

